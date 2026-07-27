انهيار معجب في حفل هيفاء وهبي.. ورد فعلها يفاجئ الجميع

شهد حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في لبنان موقفًا طريفًا خطف أنظار الحضور، بعدما دخل أحد المعجبين في حالة من الانفعال الشديد فور اقترابها من الجمهور، إذ لم يتمالك دموعه وظل يصرخ تعبيرًا عن سعادته برؤيتها.



رد عفوي من هيفاء وهبي

وحاولت هيفاء احتواء الموقف بروحها المرحة، وطلبت منه أن يهدأ قائلة: «روق»، إلا أن المعجب ظل يردد الكلمة ويطالبها بإعادتها، وسط تفاعل واسع من الحضور الذين استقبلوا المشهد بالتصفيق والضحك قبل أن تواصل النجمة اللبنانية تقديم فقراتها الغنائية.



رسالة أمل

كما وجهت هيفاء وهبي خلال الحفل رسالة دعم وأمل إلى جمهورها، مؤكدة أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس صورة لبنان الحقيقية، قائلة: «لبنان موجود، ولبنان حلو وما بيوقع أبدًا ومستقبله حلو».

كما قدمت هيفاء وهبي خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها وسط تفاعل جماهيري كبير، وفاجأت الحضور بغناء مقدمة «بدنا نروق» بالفرنسية قبل النسخة الأصلية، كما تفاعل الجمهور بحماس مع «بحبك» و«ميتسوبيشي» رغم غياب سانت ليفانت.

جولة فنية

يشار إلى أن هيفاء وهبي تعيش نشاطا فنيا مكثفا خلال الفترة القادمة، إذ تبدأ جولاتها الصيفية بإحياء أمسية فنية في الساحل الشمالي، على أن تلتقي جمهورها بعد ذلك في تونس ثم في عدد من العواصم العربية.