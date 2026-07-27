كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن جانب إنساني مؤثر من علاقتها بالموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، مؤكدة أن ذكراه لا تزال ترافقها بعد رحيله، لافتة إلى أنها تراه في منامها بصورة متكررة وتشعر بأنه ما زال حاضراً في حياتها.

رؤية في المنام

وقالت لطيفة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بمنصة «إنستغرام» إن زياد الرحباني يزورها في أحلامها بشكل شبه أسبوعي، لافتة إلى أن تلك الرؤى تمنحها شعوراً بأنه ما زال قريباً منها، وقالت: «لا يمر أسبوع تقريباً إلا وأراه في المنام، وأشعر أن حضوره لم ينقطع».



الفنانة التونسية لطيفة والموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني

تطورات الألبوم الأخير

كما تطرقت لطيفة إلى الألبوم الذي جمعها بزياد الرحباني قبل وفاته، مشيرة إلى أنه تم تأجيل موعد طرحه، لكنها شددت على أن العمل سيصدر قريباً، مؤكدة حرصها على تقديمه بأفضل صورة ممكنة بما يليق باسم الراحل ويحقق رؤيته الفنية.

رسالة وفاء للراحل

واختتمت لطيفة حديثها برسالة مؤثرة، دعت خلالها بالرحمة لزياد الرحباني، مشيرة إلى أن إرثه الفني سيبقى خالداً وأعماله ستظل حاضرة في وجدان الجمهور باعتباره أحد أبرز رموز الموسيقى العربية وأكثرهم تأثيراً.

رحيل زياد الرحباني

يشار إلى أن زياد الرحباني توفي في 26 يوليو 2025 بعد مسيرة فنية امتدت لنحو خمسة عقود، حيث رسخ خلالها مكانته كواحد من أبرز صناع الموسيقى والمسرح في العالم العربي تاركاً إرثاً فنياً لا يزال حاضراً ومؤثراً حتى اليوم.