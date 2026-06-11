حقق منتخب البرتغال فوزاً صعباً على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما أمس (الأربعاء)، ضمن استعداداتهما لبطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق منافساتها اليوم (الخميس) بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا.

أهداف المباراة

افتتح منتخب البرتغال التسجيل عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 23، قبل أن يدرك أكور آدامز التعادل للمنتخب النيجيري في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل فرانشيسكو كونسيساو الهدف الثاني للبرتغال قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي، بعد تمريرة حاسمة من لاعب الهلال جواو كانسيلو.

كريستيانو رونالدو

رونالدو يغيب عن التسجيل

وشارك قائد النصر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، لكنه فشل في هز الشباك، ما يثير القلق بشأن مستواه قبل المونديال، إذ يعود آخر هدف سجله بقميص منتخب بلاده إلى 14 أكتوبر الماضي أمام المجر في تصفيات كأس العالم، قبل أن يغيب عن مواجهة أرمينيا الأخيرة في التصفيات بسبب الإيقاف.

وخلال فترة التوقف الدولية الماضية، غاب «الدون» عن مواجهتي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإصابة، ثم عاد للمشاركة هذا الشهر أمام تشيلي ونيجيريا، لكنه لم ينجح في التسجيل.

مجموعة البرتغال

يقع المنتخب البرتغالي في المجموعة الـ11 بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات كولومبيا والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.