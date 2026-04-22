توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم (الاربعاء )، أجواء غائمة جزئياً مصحوبةً برياح نشطة في مكة المكرمة. وأوضح أن درجة الحرارة العظمى تبلغ (36) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (25) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 65%.

وتوقع «الأرصاد» هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر حتى يوم الجمعة القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وفي حائل توقع «الأرصاد» هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏وتؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية حتى الساعة الـ9:00 مساءً.

ونبَّه «الأرصاد»، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الساعة الـ7:00 مساءً.

كما نبه من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، ويدمة، وخباشحتى الساعة الـ7:00 مساءً.

ودعا الدفاع المدني الجميع، لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة. وفي الشرقية هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة شملت مدينة الدمام والظهران ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.