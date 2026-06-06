شهدت ولاية «نيوجيرسي» الأمريكية واقعة صادمة هزت الثقة في جهاز إنفاذ القانون، بعد توجيه تهمة السرقة لرقيب شرطة استغل إصابة مصورة صحفية أثناء تغطيتها لاحتجاجات ساخنة خارج سجن للهجرة في مدينة «نيوارك»، ليقوم بالاستيلاء على كاميراتها ومعداتها التي تُقدر قيمتها بنحو 10 آلاف دولار أمريكي.

وأعلن المدعي العام للولاية إلقاء القبض على الرقيب داريل براون، المسؤول في مكتب المدعي العام لمقاطعة «إسيكس»، وبحوزته الأغراض المسروقة داخل منزله في بلدة «سبارتا». وجاء هذا السقوط المدوّي بعد أن قادت التقنية الجغرافية الذكية، عبر جهاز تتبع إلكتروني زرعته المصورة في حقيبتها، السلطات مباشرة إلى مقر إقامة الشرطي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ليلة السبت، حين كانت الصحفية أنجلينا كاتسانيس في مهمة ميدانية لصالح وكالة «أسوشيتد برس» (AP)، وأصيبت في ركبتها جراء ارتطام عارضة خشبية بها أثناء اشتباك عنيف بين الشرطة والمتظاهرين. وفي محاولتها المستميتة للوصول إلى الخيمة الطبية لتلقي الإسعافات، اضطرت كاتسانيس لترك حقيبة معداتها التي كانت تحمل اسمها وبيانات الاتصال بها بوضوح، لتفاجأ باختفائها تماماً فور عودتها إلى الموقع على كرسي متحرك.

وفي سردها لتلك اللحظات العصيبة، أوضحت الصحفية أنها بمجرد فحص جهاز التتبع، رصدت تحرك الحقيبة على طريق سريع بعيد، مؤكدة أن شكوكها دارت فوراً حول رجال الأمن كونهم الطرف الوحيد المخول له دخول تلك المنطقة المطوقة. وبالتزامن مع تلقيها العلاج في المستشفى، حدد القمر الصناعي موقع الحقيبة بدقة داخل منزل الشرطي براون. ولم يترك التحقيق مجالاً للشك؛ إذ كشفت مراجعة كاميرا الجسد المثبتة على ملابس الشرطي نفسه أنه تعامل مع الحقيبة في موقع الاحتجاج، كما أسفر أمر تفتيش منزله عن ضبط المعدات، التي كان بعضها لا يزال يحمل اسم الصحفية ورقم هاتفها.

وعلى خلفية هذه الفضيحة، يواجه الرقيب براون تهمة «السرقة من الدرجة الثالثة»، وتم إيقافه عن العمل فوراً وحرمانه من راتبه. ومن جانبها، عبرت كاتسانيس، المدربة على التغطيات في البيئات الخطرة، عن صدمتها العميقة جراء الحادثة التي تتناقض تماماً مع الدور المفترض لرجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أنها نجت من كسور خطيرة واقتصرت إصابتها على كدمات وتورم حاد في الساق.