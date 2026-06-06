بات أكبر ثغور السعودية على البحر الأحمر -جدة- على موعد مع التاريخ يقترب أكثر فأكثر، فقد أعلنت الجهات التي تقوم ببناء «برج جدة» أنه يوشك على الاكتمال، بعدما تجاوز تشييده حتى الآن 100 طابق. وسيكون البرج، الذي يعد أحد مشاريع التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية العام 2030، أعلى ناطحة سحاب في العالم، بطول يفوق كيلومتراً، وبطوابق يصل عددها إلى 157 طابقاً.

ووصل العمل الإنشائي حتى الآن إلى 102 طابق، وعند اكتمال إنشائه سيفوق ارتفاعاً برج خليفة في دبي، الذي يرتفع 828 متراً، ويحتل حالياً لقب أعلى ناطحة سحاب في العالم، وسيكون البرج نموذجاً حياً لأرفع ما وصلت إليه تكنولوجيا البناء في ثغر جدة النابض بالحياة. وهو مصمم بحيث يقاوم الرياح، وقوة الجاذبية.



ويعد برج جدة أحد «المشاريع العملاقة»، التي وردت في تفاصيل رؤية 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعافي المملكة من إدمان الاعتماد على مداخيل النفط، التي دائماً لا تستقر على حال، تبعاً للتطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وسيكون البرج دليلاً على عظمة الطموحات المعمارية السعودية، التي تشمل مشاريع عملاقة أخرى، منها «مدينة نيوم»، و«ذا لاين»، و«المكعب»، ومشاريع أخرى.