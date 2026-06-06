ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات الدولية ونقل المعرفة والخبرات المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ويعزز مكانتها كمركز صناعي وتعديني عالمي؛ عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف لقاءً في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية مع عدد من المسؤولين الاستثماريين لبحث فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية.



كما زار وزير الصناعة معهد «Karpinsky» الجيولوجي، إذ جرى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في استكشاف المعادن، بما يسهم في تطوير قطاع التعدين وتعزيز المعرفة الجيولوجية في المملكة.



وتناول اللقاء مناقشة فرص التعاون في القطاعات التي تستهدفها الإستراتيجية الوطنية للصناعة من حيث التطوير وتوطين التقنيات، إضافة إلى بحث مجالات التعاون في المدن الصناعية، بما يدعم تنمية القدرات الصناعية الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد.