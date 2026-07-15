التعاطف الأخلاقي ليس حالة شعورية عابرة، بل بنية إدراكية تعيد تشكيل طريقة الحكم على السلوك الإنساني من جذورها. إنه انتقال من منطق الإدانة إلى منطق الفهم، ومن رغبة التفوق الأخلاقي إلى مسؤولية فهم شروط الفعل. وحين نمارسه، لا نبرر السلوك، بل نفكك سياقه النفسي والاجتماعي والتاريخي، فيغدو الحكم على السلوك الإنساني أقل اندفاعاً وأكثر عدلاً.

فالمعالجة الإنسانية للسلوك لا تبدأ بالسؤال: بأي معيار نحكم على الفاعل؟ بل بالسؤال: ما البنية النفسية والاجتماعية والمعرفية التي جعلت هذا الفعل ممكناً؟ ومن هنا يصبح التعاطف الأخلاقي أداة للحكم الرشيد على السلوك الإنساني لا نقيضاً لها، لأنه لا يلغي المسؤولية، بل يعيد فهمها في ضوء شبكة معقدة من المحددات التي تشكل أفق الاختيار الإنساني.

غير أن هذا الفهم لا يكتمل إلا بالانتقال من التعاطف الانفعالي إلى التعاطف المعرفي؛ أي القدرة على رؤية العالم من داخل النموذج الذهني للآخر، وفهم كيف تشكلت قناعاته ومخاوفه ومعاييره. فالتعاطف هنا ليس مشاركة وجدانية فحسب، بل قراءة للبنية التي تمنح السلوك منطقه الداخلي، فيتحول من إحساس إلى أداة تحليل تسبق الحكم على السلوك الإنساني.

وتتجلى أهمية ذلك في الحوار والتفاوض، إذ لا تعمل الحجة داخل فراغ منطقي، بل ضمن أنساق إدراكية سابقة. لذلك لا ينتصر دائماً من يملك الحجة الأقوى، بل من يدرك البنية النفسية والمعرفية التي تحدد قابلية القبول أو الرفض؛ فالفهم يسبق الإقناع، وتحليل الدوافع أعمق أثراً من الاكتفاء بمواجهة النتائج.

أما الأخلاق الفوقية، فتتبنى موقعاً متعالياً يراقب السلوك من الخارج، ويحوِّل الخطأ إلى وسيلة لإثبات التفوق الأخلاقي، فتكتفي بالإدانة دون النفاذ إلى آليات التشكل. في المقابل، يزعزع التعاطف الأخلاقي هذا الموقع، لأنه يضع الذات أمام احتمال الخطأ، ويجعل الحكم فعلاً تشاركياً لا استعلائياً.

وهكذا يغدو التعاطف الأخلاقي ممارسة معرفية وأخلاقية في آنٍ واحد، توازن بين فهم الدوافع ومساءلة النتائج، وتعيد تعريف العدالة بوصفها قدرة على رؤية الإنسان داخل شروطه التكوينية لا من خارجها. فالحكم بلا فهم قسوة، والفهم بلا معيار فوضى، والتوازن بينهما هو ما يمنح العدالة معناها.