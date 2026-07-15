تُخلِّد دول العالم بتواريخ مسيرتها عبر حِقب الزمان، بتناقلها عبر الأجيال كأيام غالية على مسيرة الأوطان.

لذلك؛ أطرح اقتراحاً أمام قيادتنا الحكيمة ومسؤولي بلادنا الغالية بتسمية أحد الاستادات الرياضية المزمع إنشاؤها في عاصمتنا الحبيبة الرياض، استعداداً لاستضافة المحفل العالمي «كأس العالم 2034» بـ«استاد التأسيس 1727»، لما لتلك الذكرى من رمزية متوارثة في ذهن كل سعودي وسعودية، ولما سيشكله ذلك من إبراز لتاريخ هذا الوطن المعطاء؛ إقليمياً وقارياً وعالمياً، خصوصاً المجالات الرياضية التي تحظى بمتابعات مليونية على المستوى العالمي.

هناك دول أطلقت على مسميات منشآتها الرياضية عدة تواريخ، مثل رقم الاتصال الدولي الخاص بها؛ أما تواريخ تأسيس أو استقلال لم يسبق لأي دولة أن أطلقته على ملاعبها الرياضية. وهذا المقترح الذي أطرحه كمواطن سعودي يعد الأول عالمياً، إذ لم يطلق أي بلد تاريخ تأسيسه أو استقلاله على ملاعبه الرياضية، وسيكون السبق لوطننا الغالي في ذلك.

أمنياتي، أن تتم دراسة ذلك من قبل جهات الاختصاص، والجهات المتابعة لرؤية 2030.