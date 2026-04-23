أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، أكبر مجموعة طيران في أوروبا، عن تقليص كبير في جدول رحلاتها الصيفي، إذ ستُلغي نحو 20 ألف رحلة جوية قصيرة المدى حتى نهاية أكتوبر القادم، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات (الكيروسين) الناتج عن الصراع في إيران.

وقالت الشركة في بيان رسمي إنها ستلغي 120 رحلة يومياً غير مربحة، مع التركيز على الرحلات القصيرة المدى داخل أوروبا، من مراكزها الرئيسية في فرانكفورت وميونخ وزيورخ وفيينا وبروكسل وروما، متوقعة أن يؤدي هذا التقليص إلى توفير أكثر من 40 ألف طن متري من وقود الكيروسين.

وأوضحت «لوفتهانزا» أن أسعار الوقود تضاعفت منذ بداية الصراع مع إيران الذي اندلع أواخر فبراير 2026، ما جعل العديد من الرحلات القصيرة غير اقتصادية. وأكدت الشركة أنها مؤمّنة بالوقود اللازم للأسابيع القادمة، وتعمل حالياً على تأمين إمدادات إضافية وتنفيذ إستراتيجيات للتحوط من تقلبات الأسعار.

يُشار إلى أن هذه الإلغاءات تمثل انخفاضاً بنسبة أقل من 1% في الطاقة الاستيعابية الكلية للمجموعة، وتشمل رحلات كانت تُشغل سابقاً بواسطة الشركة الإقليمية التابعة «سيتي لاين».

تأتي هذه الخطوة ضمن أزمة وقود طائرات متفاقمة تضرب قطاع الطيران العالمي، خصوصاً في أوروبا، بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يمر نحو 20-25% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وأدى الصراع في إيران إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، ما رفع أسعار النفط الخام والكيروسين بشكل حاد (تجاوزت الزيادة 70-100% في بعض الأسواق الأوروبية).

«لوفتهانزا» ليست الوحيدة المتضررة، إذ حذرت وكالات الطاقة الدولية من احتمال نقص وقود الطائرات في أوروبا خلال أسابيع قليلة، ما دفع شركات طيران أخرى إلى إعادة النظر في جداولها. كما أعلنت الشركة سابقاً إيقاف تشغيل 27 طائرة قديمة مستهلكة للوقود، وإغلاق جزئي لوحدة «سيتي لاين».

ويُتوقع أن يؤثر هذا القرار على ملايين المسافرين خلال موسم الصيف، خصوصاً مع اقتراب العطلات الصيفية، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر المتبقية أو إعادة جدولة الرحلات، وتُعد هذه الأزمة أحدث حلقة في سلسلة التداعيات الاقتصادية للصراعات الجيوسياسية على قطاع النقل الجوي.