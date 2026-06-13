ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملاتها أمس (الجمعة)، مدعومة بانحسار المخاوف التضخمية المتعلقة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، غير أن المعدن الأصفر سجل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي.



وجاء الأداء الإيجابي للذهب على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق للتسوية مع إيران، وسط تقارير صحفية حول توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة.



ويتعرض الذهب لضغوط منذ بدء النزاع في نهاية شهر فبراير، وسط مخاوف من أن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط سيدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.



وفي سياق متصل، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 57% لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بحلول اجتماع ديسمبر، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».