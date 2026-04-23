مصادر لـ«عكاظ»: جيسوس يُرحب بالتعاقد مع محمد صلاح

كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، عن موقف مدرب النصر جورجي جيسوس من احتمالية التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي (2025-2026)، وذكرت تقارير صحفية هذا الأسبوع أن النجم المصري مُرشح للانتقال إلى النصر ومجاورة كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

ترحيب مبدئي

وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن جيسوس يرغب بالتأكيد في التعاقد مع محمد صلاح، لكن يجب أن تُحسم مسألة تجديد عقد المدرب أولاً، حيث تجرى حالياً مفاوضات بين إدارة النادي وجيسوس.

عوامل حسم الصفقة

وأضافت المصادر أن هناك عوامل أخرى لإتمام الصفقة، منها الموقف النهائي لإدارة النصر من الصفقة في ظل المنافسة المحتملة مع أكثر من نادٍ سعودي، وأيضاً قرار صلاح بشأن النادي الذي يرغب في ارتداء قميصه.

أرقام صلاح

وشارك محمد صلاح في 38 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم تسع تمريرات حاسمة.