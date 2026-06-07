أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو اقتراب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع النجم المغربي إسماعيل صيباري قادماً من آيندهوفن الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بايرن يكثف جهوده لإنجاز الصفقة

وكتب الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة «إكس»: «يبدي نادي بايرن ميونخ ثقةً في إتمام صفقة إسماعيل صيباري الأسبوع القادم، على أن يُجرى الفحص الطبي في الولايات المتحدة».

وأضاف: «أحرزت المفاوضات تقدماً ملحوظاً مع نادي آيندهوفن، ولم يتبقَّ سوى اللمسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم والتفاصيل، بعد أن توصل بايرن ميونخ إلى اتفاق مع اللاعب».

أرقام صيباري

وشارك لاعب الوسط الهجومي المغربي في 37 مباراة بقميص آيندهوفن في مختلف المسابقات خلال موسم 2025-2026، أحرز خلالها 19 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط إسماعيل صيباري بعقد مع آيندهوفن حتى عام 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ40 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».