كشف تقرير صحفي رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا، حال توليه مهمة تدريب ريال مدريد.

اتفاق مع بيريز

وكان المرشح لرئاسة ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد أعلن اتفاقه مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق لولاية ثانية، حال إعادة انتخابه رئيساً للنادي، اليوم (الأحد).

سيلفا ضمن أولويات مورينيو

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يُعد برناردو سيلفا أحد اللاعبين الذين يرغب جوزيه مورينيو في التعاقد معهم حال فوز فلورنتينو بيريز بالانتخابات.

صراع أوروبي على النجم البرتغالي

وتتنافس عدة أندية أوروبية على التعاقد مع برناردو سيلفا بعد رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية موسم 2025-2026، إذ ينتظر اللاعب البرتغالي عرضاً من برشلونة، كما أبدى أتلتيكو مدريد اهتماماً بضمه.

أرقام وإنجازات مع السيتي

وقضى لاعب الوسط الهجومي البرتغالي، البالغ من العمر 31 عاماً، عدة مواسم ناجحة مع مانشستر سيتي، خاض خلالها 460 مباراة، سجل فيها 76 هدفاً وقدم 77 تمريرة حاسمة، كما توج بـ18 لقباً.