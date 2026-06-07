أشاد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل بالمستوى المميز الذي ظهر عليه مهاجم الأهلي إيفان توني خلال موسم 2025-2026، مؤكداً أنه سيكون له دور مؤثر مع «الأسود الثلاثة» في بطولة كأس العالم 2026.

إشادات داخل المنتخب

وقال توخيل في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «تلقينا الكثير من ردود الفعل الإيجابية حول دور إيفان توني في البطولة الأخيرة، وكذلك مع الأهلي السعودي، إنه شخص يتواصل بسهولة مع المجموعة ويحظى باحترام الجميع».

محادثات صريحة

وأضاف: «أجرينا محادثة أو اثنتين بصراحة تامة، وسألناه عما إذا كان سيكون سعيداً بالدور الذي يمكننا أن نمنحه له، كان مقنعاً للغاية، وقال إنه سيكون سعيداً بالانضمام على الفور».

أحد أفضل منفذي ركلات الجزاء

وتابع توخيل: «يتمتع توني بشخصية قوية، وهو أحد أفضل مسددي ركلات الجزاء في العالم، لقد أظهر في المباريات التدريبية أنه هادئ للغاية في إنهاء الهجمات، سواء بلمسة واحدة أو لمستين».

إضافة هجومية

وختم مدرب إنجلترا حديثه: «توني يمنح المجموعة ميزة إضافية، لدينا لاعب يمكننا الاعتماد عليه بجانب هاري كين إذا كنا في حالة الهجوم».