كشف الفنان اللبناني راغب علامة تفاصيل تعرضه للخطف خلال الحرب اللبنانية، واصفاً التجربة بأنها من أصعب ما مرّ به في حياته، مستعيداً حادثة محاولة اغتياله في العاصمة الأردنية عمّان في 1998، والتي أُصيب خلالها بطلقات نارية في الكتف والساق.

خلافات مع أحلام

وأكد خلال استضافته في بودكاست «منا وفينا» مع هبة حيدري، بأن الخلافات التي ظهرت مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال برامج المواهب لم تكن مفتعلة أو مكتوبة مسبقاً، بل ناتجة عن اختلافات حقيقية في وجهات النظر، مع تأكيده على احترامه الكبير لها.

فحص DNA

وردّ علامة مجدداً على الشائعات التي طالته لسنوات حول وجود ابنة له، مؤكداً بأنه أنهى هذا الملف نهائياً عبر فحص DNA، مشيراً إلى أنه لم يتخلَّ يوماً عن مسؤولياته العائلية، وأنه لو كانت له ابنة بالفعل لكان أول المدافعين عنها.

كما توقف علامة عند مسيرة ولديه خالد ولؤي، معرباً عن فخره بما حققاه، ومتحدثاً عن حملات التنمر التي تعرض لها لؤي بسبب عمله في عالم الأزياء، كاشفاً نقل معظم ممتلكاته وأصوله إلى ولديه، انطلاقاً من ثقته الكبيرة بالعائلة واعتقاده بأن الثروة الحقيقية تكمن في الفن والجمهور والمحبة.

من قاضٍ إلى فنان

واستعاد علامة ذكريات بداياته الأولى، كاشفاً أن والده كان يتمنى أن يراه قاضياً، إلا أن شغفه بالموسيقى دفعه إلى اختيار طريق مختلف. كما تحدث عن مشاركته في برنامج «استوديو الفن» عام 1980 والدور الذي لعبه الملحن الراحل إحسان المنذر في توجيهه نحو بناء هوية فنية خاصة به.