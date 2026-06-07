أنهى سائق فريق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، همينة فريق فيراري على صدارة التجارب الحرة في سباق جائزة موناكو، المقرر إقامته، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1-، بعدما سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة.



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية أنه بعد أن سجل تشارلز لوكلير، من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون، أسرع زمنين في التجربتين الحرتين الأولى والثانية، وتمكن أنتونيلي، متصدر ترتيب فئة السائقين، من تسجيل أسرع زمن.



وتفوق أنتونيلي، الذي يتصدر فئة السائقين بفارق 43 نقطة أمام زميله البريطاني جورج راسل، على لوكلير بفارق 327.0 ثانية، فيما جاء هاميلتون خلف زميله بفارق 004.0 ثانية.



واكتفى راسل بالمركز الرابع بفارق 763.0 ثانية عن الصدارة، بينما حل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، والأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، أما البريطاني لاندو نوريس فجاء تاسعاً.



ويقام السباق الرئيسي اليوم الأحد، الذي سيشهد 78 لفةً.