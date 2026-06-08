أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد الظهير الأيمن ويسلي من قائمة المنتخب البرازيلي المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال المباراة الودية أمام مصر.

تفاصيل الإصابة

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: «كشفت فحوص الرنين المغناطيسي ​عن إصابة ​عضلية في ⁠الفخذ الأيسر، نأسف لهذه الإصابة، ويسلي لاعب يحظى بتقدير كبير ​داخل المنتخب، وسيظل جزءاً من ​هذه ⁠المجموعة التي تسعى للتتويج باللقب السادس».

بديل ويسلي

واستدعى مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي لاعب وسط أتالانتا الإيطالي إيدرسون، بعد تلقي ضربة موجعة بفقدان الظهير الأيمن المتخصص الوحيد في القائمة، ما يعني الاعتماد على المدافعين متعددي المهمات دانيلو وإيبانيز خلال المونديال.

فوز صعب على مصر

وفاز منتخب البرازيل على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على ملعب «هنتنغتون بانك» بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

مجموعة البرازيل

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي وأسكتلندا.