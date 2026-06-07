بدأت وزارة الصحة في تنفيذ حملة «ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة»؛ لضمان الموثوقية ودقة نتائج الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة، وتعزيز الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة في السعودية وحماية الصحة العامة بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي المنبثق من رؤية 2030 نحو منظومة صحية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية في الرقابة والجودة، وتسهم في تعزيز موثوقية الخدمات الصحية المقدمة.



تهدف الحملة إلى التأكد من دقة وصحة نتائج الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة، والتحقق من التزام المنشآت الصحية بالبروتوكولات والإجراءات المعتمدة للفحص، إضافة إلى ضمان استخدام أجهزة مخبرية معايرة ومعتمدة وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من كفاءة الكوادر الفنية والخبرة المؤهلة لإجراء الفحوصات، ومنع أي ممارسات تؤثر على نزاهة النتائج أو التلاعب بها.



كما تركز الحملة على التحقق من الالتزام بالربط الإلكتروني والتبليغ عبر الأنظمة المعتمدة، ورفع مستوى الرقابة على مراكز فحص العمالة، بما يعزز موثوقية النتائج ويحد من أي تجاوزات، إلى جانب الإسهام في حماية المجتمع من الأمراض المعدية وضمان سلامة الصحة العامة.

عقوبة المخالفين.. الغرامة والإغلاق



حملة «ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة» تأتي ضمن الإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة التي تقدم خدمة فحص العمالة الوافدة، وفق ما نص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.



وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفات غرامة تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية لمدة 60 يوماً، وسحب الترخيص، وشددت الوزارة على استمرار جهودها الرقابية؛ لضمان التزام المنشآت الصحية بالمعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحفظ سلامة المجتمع.