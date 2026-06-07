سمحت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» ‏لخريجي وخريجات الثانوية العامة بإمكانية استعراض التخصصات المتاحة وترتيب الرغبات خلال مرحلة إضافة الرغبات قبل صدور نتائج الثانوية العامة من وزارة التعليم واختبارات مركز «قياس».



وبينت المنصة أن التخصصات الجامعية تُعرض بناءً على المسار الدراسي ويمكن للطلاب التعديل والحذف والإضافة بعد صدور نتائج الثانوية العامة واختبارات مركز قياس حتى نهاية مرحلة المفاضلة اللحظية.



ولفتت «قبول» إلى أنه يمكن الدخول للمنصة وإضافة الرغبات وترتيبها عند صدور النتائج في نظام نور وفي نظام قياس فستظهر تلقائياً في المنصة.



وفي سياق خر أتاحت المنصة خدمة جديدة خلال العام الدراسي الجديد 1448، تتمثّل في إمكانية التقديم على عدد من الجامعات والكليات الأهلية في السعودية؛ بهدف تعزيز تكامل منظومة القبول الجامعي والإسهام في تسهيل وصول الطلبة إلى الفرص التعليمية المتاحة. وعزت المنصة الخطوة الجديد لتيسير طريقة تقديم موحدة للجامعات والكليات الأهلية وتوفير فرص تعليمية أوسع.