أعلن نادي جنوى الإيطالي توقيع عقد احترافي مع اللاعب العُماني الشاب صهيب الخروصي لمدة ثلاثة مواسم.

صفقة تاريخية

وجاء التوقيع خلال حفل افتتاح أكاديمية جنوى في سلطنة عُمان، ليصبح الخروصي أول لاعب عُماني في التاريخ ينضم إلى نادٍ في الدوري الإيطالي.

رسالة فخر وامتنان

من جانبه، كتب الخروصي عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «يشرفني ويسعدني توقيع أول عقد احترافي لي مع نادي جنوى، هذه اللحظة تُمثل سنوات من التضحية والعمل الجاد والتحديات والدروس والإيمان، رحلة ما كانت لتتحقق لولا دعم الكثيرين من حولي».

شكر لكل من دعمه

وأضاف: «شكراً لعائلتي وأقاربي على حبهم وتضحياتهم اللامحدودة، وشكراً لمدربيّ وزملائي في الفريق والمشجعين، ولكل من آمن بي وساهم في صقل شخصيتي كلاعب وإنسان، كما أتوجه بالشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العُماني لكرة القدم على دعمهما المتواصل للرياضيين العُمانيين وكرة القدم».

بداية تحدٍ جديد

وختم رسالته قائلاً: «هذه لحظة فخر، لكنها ليست النهاية، التحدي يبدأ الآن، والعمل الجاد يبدأ الآن، كل حصة تدريبية، وكل مباراة، وكل فرصة هي خطوة أخرى في هذه الرحلة. فخور بحمل علم سلطنة عُمان وتمثيل بلدي».