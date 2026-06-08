أُغلقت الصفحة الرسمية للفنانة المصرية حورية فرغلي على منصة «فيسبوك» بعد استعادة السيطرة عليها، عقب أزمة استمرت عدة أشهر إثر تعرض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستيلاء من قبل أحد المتعاونين معها سابقاً.

ضبط المتهم

وجاء إغلاق الصفحة ضمن إجراءات تأمين الحسابات وإعادة تنظيم إدارتها، بعد ضبط المنتج المصري عادل الخيال، المتهم بالاستيلاء على حسابات الفنانة وإدارتها دون تفويض قانوني، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من القضية.

استعادة الحسابات

وتمكنت الجهات المختصة من استرداد الحسابات الخاصة بالفنانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها ومنع أي محاولات جديدة للوصول إليها أو استخدامها دون إذن رسمي.

حكم نهائي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف قانوني بين الطرفين انتهى بصدور حكم قضائي بحبس المتهم لمدة عام، مع تغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالفنانة.

بداية الأزمة

وكانت الأزمة قد تصاعدت بعدما ظهر المنتج عادل الخيال في بث مباشر عبر «فيسبوك»، معلناً استيلاءه على حسابات حورية فرغلي بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومبرراً ذلك بوجود خلافات مالية بينهما تعود إلى سنوات سابقة.

خلافات مالية

وأوضح الخيال حينها أن تعاونه مع الفنانة شمل عدداً من المشاريع الفنية والإنتاجية، مؤكداً أنه لم يحصل على مستحقاته المالية منذ نحو ثلاثة أعوام، ما أدى إلى نشوب نزاع بينهما حول مبالغ مالية متنازع عليها.

وأكد المتهم في تصريحاته السابقة أن الخلاف ذو طبيعة مالية بحتة، وأنه لجأ إلى المسار القانوني لتسوية النزاع، إلا أن القضية انتهت بأحكام قضائية أعادت الحسابات إلى الفنانة وأغلقت أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الوسط الفني خلال الفترة الماضية.