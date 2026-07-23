أعلنت الخدمة الصحية الوطنية البريطانية إتاحة دواء فامبريدين (Fampridine) لآلاف المصابين بمرض التصلب المتعدد (MS) في إنجلترا، في خطوة وصفها الأطباء وجمعيات المرضى بأنها قد تُحدث تحولًا كبيرًا في حياة المصابين الذين يعانون صعوبات في المشي.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، سيصبح نحو خمسة آلاف مريض مؤهلين للحصول على العلاج الجديد، الذي يُتناول على هيئة حبوب مرتين يوميًا، بعد أن كانت خياراتهم العلاجية تقتصر على العلاج الطبيعي أو استخدام أدوات المساعدة على المشي أو الدعامات الخاصة بالقدم.

ويعمل فامبريدين على تحسين انتقال الإشارات الكهربائية عبر الأعصاب التي تضررت بسبب مرض التصلب المتعدد، ما يساعد العضلات على الاستجابة بشكل أفضل، ويؤدي إلى تحسين القدرة على المشي وزيادة سرعة الحركة لدى بعض المرضى.

وقالت رئيسة السياسات والأدلة في جمعية التصلب المتعدد البريطانية سيري سميث: إن اعتماد الدواء داخل منظومة NHS يمثل خبرًا سارًا للمرضى، مؤكدة أن فامبريدين هو العلاج المرخّص الوحيد الذي يساهم في تحسين القدرة على المشي لدى بعض المصابين بالتصلب المتعدد.

وأضافت أن أكثر من 120 ألف شخص يعيشون مع المرض في إنجلترا، وأن العلاج قد يساعد العديد منهم على الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر أو الاستمرار في العمل وممارسة حياتهم اليومية.

كيف يعمل الدواء؟

وأوضح المدير الطبي في الخدمة الصحية البريطانية البروفيسور فرانكي سووردز، أن صعوبات المشي تؤثر بشكل كبير على استقلالية المرضى وجودة حياتهم، مشيرًا إلى أن فامبريدين يعمل كـ«معزز للإشارات العصبية»، إذ يساعد الإشارات الكهربائية على المرور عبر الأعصاب المتضررة، ما يمنح المرضى فرصة للحركة بسهولة أكبر.

وأضاف أن حتى التحسن البسيط في القدرة على المشي قد يُحدث فرقًا كبيرًا، سواء في التنقل داخل المنزل أو الخروج بثقة أكبر أو الاعتماد على النفس في أداء الأنشطة اليومية.

من هم المستفيدون؟

وسيُعرض العلاج على المرضى الذين تتراوح درجة إعاقتهم بين 4 و7 على مقياس الإعاقة الخاص بمرض التصلب المتعدد، وتشمل هذه الفئة من يستطيع المشي لمسافة تقارب 500 متر دون مساعدة، وحتى المرضى الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو لا يستطيعون السير لأكثر من خمسة أمتار.

وسيخضع المرضى لتجربة العلاج لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، مع تقييم قدرتهم على المشي قبل بدء العلاج وبعده، وإذا أظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا، فسيستمر المريض في استخدام الدواء مع إجراء مراجعات دورية.

وأظهرت التجارب السريرية أن فامبريدين حسّن سرعة المشي لدى 43% من المرضى، كما ساعد كثيرين على السير لمسافات أطول.

مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي

ويُعد التصلب المتعدد مرضًا مناعيًا مزمنًا يصيب الدماغ والحبل الشوكي، ولا يوجد له علاج شافٍ حتى الآن، وتشمل أعراضه الإرهاق، والدوخة، والتنميل، وتشنجات العضلات، ومشكلات الرؤية، وضعف الذاكرة، إضافة إلى صعوبات الحركة والمشي.