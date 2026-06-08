فيما تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب الهجوم الإيراني، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أمس (الأحد) أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التريث بضعة أيام قبل الرد.



وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام قبل أي تصعيد، مبينة أن واشنطن أكدت لتل أبيب أنها ستمضي معها إذا فشل الاتفاق مع إيران.



وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد لا ترد فوراً على الهجمات الإيرانية، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: «سنضرب إيران بقوة فور الحصول على الضوء الأخضر».



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين إن رئيس الأركان الفريق إيال زامير يصادق على خطط لعمليات عسكرية مستقبلية عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، مؤكداً أن الجيش جاهز ومستعد لمواجهة أي تطورات.



وأضاف دفرين، في تصريحات متلفزة، أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لمزيد من الهجمات الإيرانية، معتبراً أن طهران ارتكبت «خطأً جسيماً».



وأشار إلى أن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد «حزب الله» في لبنان، قائلاً إن إيران تحاول فرض معادلة جديدة من خلال مهاجمة إسرائيل رداً على عملياتها في لبنان، مضيفاً: «لن نسمح بذلك».



ولم يؤكد المتحدث العسكري الإسرائيلي ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ رداً فورياً على الهجوم الإيراني.



من جهة أخرى، وجهت السفارة الأمريكية في إسرائيل جميع الموظفين الحكوميين وأفراد أسرهم إلى الاحتماء في أماكنهم.



في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات التي استهدفت إسرائيل كانت دفاعية.



وفي السياق ذاته، وصف مصدر في الخارجية الباكستانية لشبكة «إم إس ناو» زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران بأنها «إيجابية»، مشيراً إلى أن إيران أبدت مؤشرات على التقدم نحو الموافقة على مذكرة التفاهم.



من جهة أخرى، نفت سلطة الطيران المدني العراقية سقوط طائرة مدنية في محافظة كربلاء وسط العراق، مؤكدة إغلاق الأجواء أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة، بشكل مؤقت واحترازي.