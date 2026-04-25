يستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس، اليوم (السبت) في الـ5:00 مساءً على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ويستهدف ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، مواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في «البريميرليغ»، وتعزيز حظوظه في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فشله في حصد أي لقب هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الـ5 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، جمعها من 16 انتصاراً و7 تعادلات مقابل 10 هزائم.

كريستال بالاس يبحث عن استمرار التفوق

في المقابل، يسعى كريستال بالاس إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 3 مباريات، إلى جانب ترسيخ عقدته أمام «الريدز» هذا الموسم.

وتفوق كريستال بالاس على فريق المدرب آرني سلوت في جميع المواجهات الثلاث السابقة هذا الموسم؛ إذ فاز بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية (بعد التعادل 2-2)، كما انتصر 2-1 في لقاء الدور الأول بالدوري الإنجليزي، وحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 3-0 على ملعب «أنفيلد» في كأس كاراباو.





إنجاز تاريخي محتمل

ويمكن لكريستال بالاس تحقيق إنجاز تاريخي في حال فوزه في مباراة اليوم، إذ لم يسبق لأي فريق أن هزم ليفربول 4 مرات في موسم واحد.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ13 برصيد 43 نقطة، من 11 انتصاراً و10 تعادلات مقابل 11 خسارة.