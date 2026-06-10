أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا لتوضيح الجدل الواسع الذي أثاره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لاعبي المنتخب السنغالي وهم يخضعون لإجراءات تفتيش أمني على مدرج المطار في الولايات المتحدة.

وأثار مقطع فيديو متداول لبعثة منتخب السنغال لكرة القدم في الولايات المتحدة موجة من الجدل والتكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وهم يخضعون لإجراءات تفتيش أمني على مدرج المطار بجوار الطائرة، بدلاً من المرور عبر الصالات التقليدية للمطار.

وجاء ذلك قبل مغادرة المنتخب السنغالي مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا متجهين إلى سان أنطونيو في تكساس، حيث خاضوا مباراة ودية تحضيرية أمام المنتخب السعودي.

وقال الاتحاد في بيانه: «في إطار الترتيبات اللوجستية للرحلة، غادرت الحافلة التي تقل المنتخب الفندق متجهة مباشرة إلى مدرج المطار، أتاح هذا الإجراء للاعبين وأعضاء الجهاز الفني استكمال جميع الفحوصات الأمنية والشرطية عند سلم الطائرة مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر صالات المطار ومناطق الصعود التقليدية».

وأكد الاتحاد أن جميع الإجراءات جرت وفقًا للوائح أمن المطارات المعمول بها في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي كان تقليص زمن الرحلة وتسهيل عملية الصعود إلى الطائرة الخاصة.

ويستهل المنتخب السنغالي مشواره في المجموعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق، حيث يعتبر السنغال أحد أبرز المنتخبات الأفريقية المرشحة للمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بقيادة نجمه التاريخي ساديو ماني وعدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً، ما دفع السلطات المنظمة إلى تطبيق ترتيبات أمنية ولوجستية واسعة النطاق لتسهيل حركة المنتخبات والوفود الرسمية بين المدن المستضيفة.