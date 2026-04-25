سقط ريال مدريد في فخ التعادل مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على ملعب «لا كارتوخا»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

فينيسيوس يفتتح التسجيل

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 17، عندما ارتدت تسديدة فالفيردي من خارج منطقة الجزاء من حارس ريال بيتيس ألبارو باييس، ليتابعها فينيسيوس جونيور بتسديدة داخل الشباك.

هدف قاتل لبيتيس

وأدرك هيكتور بيليرين التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 90+4، من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لحارس ريال مدريد أندري لونين.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، متأخراً بـ8 نقاط عن برشلونة المتصدر، مع امتلاك «البلوغرانا» فرصة توسيع الفارق إلى 11 نقطة حال فوزه على خيتافي اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.