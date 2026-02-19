كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 149.5 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك بنحو 707 ملايين دولار، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.



وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.



وشهدت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025، حيث ارتفعت قيمة حيازتها من السندات بنحو 12 مليار دولار من 137.5 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 149.5 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2025.



توزيع الاستثمارات



وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 107.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 72% من الإجمالي، و42.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 28%.



وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي، بنحو 1185.5 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 866 مليار دولار.