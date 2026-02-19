كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 149.5 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك بنحو 707 ملايين دولار، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.
وشهدت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025، حيث ارتفعت قيمة حيازتها من السندات بنحو 12 مليار دولار من 137.5 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024 إلى 149.5 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2025.
توزيع الاستثمارات
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 107.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 72% من الإجمالي، و42.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 28%.
وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي، بنحو 1185.5 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 866 مليار دولار.
Data from the U.S. Treasury Department revealed that Saudi Arabia's holdings of U.S. Treasury bonds increased to $149.5 billion in December 2025, an increase of approximately $707 million compared to last November.
Saudi Arabia maintained its position as the 17th largest holder of U.S. bonds.
Saudi Arabia's holdings of U.S. Treasury bonds saw a significant increase in 2025, rising by about $12 billion from $137.5 billion at the end of December 2024 to $149.5 billion at the end of December 2025.
Investment Distribution
Saudi investments in U.S. Treasury bonds in December were distributed as follows: $107.1 billion in long-term bonds, representing 72% of the total, and $42.5 billion in short-term bonds, accounting for 28%.
Japan topped the list of countries with the largest holdings of U.S. Treasury bonds in December, with approximately $1,185.5 billion, followed by the United Kingdom with $866 billion.