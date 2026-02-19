أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن صدور قرارها في ملف الاستئناف المقدم من نادي الوحدة، والمتعلق بالمباراة التي جمعت فريقه بنادي العلا ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، والتي أقيمت بتاريخ 22 يناير 2026.



وجاء في القرار، رقم (5/ل إ س/2026 (25-26)) الصادر بتاريخ 18 فبراير 2026، قبول الاستئناف من حيث الشكل والمضمون، وإلغاء القرار السابق للجنة الانضباط والأخلاق رقم (241/ل ض/2026) بتاريخ 29 يناير 2026.



وأكدت اللجنة ثبوت مخالفة نادي العلا للفقرة الفرعية (3/1) من الفقرة (1) من المادة (58) من لائحة الانضباط والأخلاق، لعدم أهلية مشاركة اللاعب ماتيا ناستاسيتش في المباراة، وقررت إلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريق العلا خاسرًا بنتيجة (3/صفر) لصالح الوحدة.



كما ألزمت اللجنة نادي العلا بدفع غرامة مالية قدرها 37,500 ريال سعودي، وإيقاف مدير الفريق، محمد عبدالله صنيتان المطيري، لمدة شهرين في جميع المباريات الرسمية، وإعادة رسوم الاحتجاج والاستئناف إلى حساب نادي الوحدة.



ويعد القرار قابلًا للطعن وفقًا للأنظمة المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم.