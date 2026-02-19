كشف نادي ريال مدريد الإسباني تطورا جديدا في قضية العنصرية المزعومة ضد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

تفاصيل الواقعة

وكانت مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، شهدت واقعة مثيرة للجدل، حيث اتهم فينيسيوس لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية عقب إحراز النجم البرازيلي هدف التقدم للميرنغي، وهدد لاعبو ريال مدريد بمغادرة أرض الملعب مع تصاعد التوتر، قبل أن يسمح الحكم باستئناف اللعب بعد توقف دام 11 دقيقة.

الأدلة بين يدي «يويفا»

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم (الخميس): «يعلن نادي ريال مدريد أن النادي قدم اليوم جميع الأدلة المتاحة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بشأن الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي 17 فبراير خلال مباراة دوري أبطال أوروبا التي لعبها فريقنا في لشبونة ضد بنفيكا».

وأضاف: «لقد تعاون نادينا بشكل فعال مع التحقيق المفتوح من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد الحوادث غير المقبولة من العنصرية التي شهدتها تلك المباراة».

تعهد بمواصلة مكافحة العنصرية

وختم البيان: «يشكر نادي ريال مدريد الدعم الكامل والمساندة والمودة التي تلقاها لاعبنا فينيسيوس جونيور من جميع أوساط كرة القدم العالمية، وسيواصل النادي العمل بالتعاون مع جميع المؤسسات، للقضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة وفي المجتمع».