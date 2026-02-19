أعربت الفنانة السورية سارة بركة عن سعادتها الكبيرة بحفاوة الاستقبال من الجمهور السعودي في أولى مشاركتها من خلال مسرحية «سمن على عسل»، الذي عرضت سابقاً ضمن فعاليات موسم الرياض، مؤكدة أن تعامل معالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه والجمهور كان مميزًا واستثنائيًا.

تحضيرات المسرحية

كشفت سارة في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن المسرحية كانت لايت، لكنها استلزمت جهدًا كبيرًا في التحضيرات، خاصة أن العمل يضم استعراضات متعددة، مشيرة إلى أنها سعيدة جدًا بالمشاركة لأنها تحب الاستعراض للغاية، واصفة التجربة بأنها كانت لذيذة وممتعة.

التعاون مع النجوم

أشارت إلى أن التعاون مع الفنان السوري معتصم النهار كان مميزًا للغاية، موضحة أنه تجمعها علاقة صداقة منذ سنوات، ووصفته بالنجم المتواضع، معبرة عن استمتاعها بالتعاون مع باقي الفنانين المشاركين، مثل جومانا مراد، أيمن رضا، شكران مرتجى، وأحمد عبد الوهاب.

مشاركتها في «علي كلاي»

كما أشارت إلى أن دورها في مسلسل «علي كلاي» مع الفنان المصري أحمد العوضي مختلف، وستظهر في الثلث الأخير من الأحداث، موضحة بأنها كانت متخوفة في البداية بسبب عدم اطلاعها على ثقافة البطل الشعبي، إلا أن وجود العوضي والمخرج محمد عبد السلام شجعها على المشاركة.

مشاريع قادمة

أكدت سارة أنها ستبدأ تصوير مسلسل جديد بعد رمضان بعنوان «90 بلبس»، إلى جانب النجم محمود حميدة، وهو أول تعاون يجمعهما، من إخراج شادي فؤاد، مضيفة أنها سعيدة بهذه التجربة وستقدم شخصية ابنته في العمل.