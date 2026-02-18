قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مشهورة كويتية وزوجها لمدة سنتين، في قضية تعاطي مواد مخدرة وجلب مؤثرات عقلية عبر مطار الكويت الدولي، مع تغريمهما ألفي دينار كويتي، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بكفالة ألف دينار لحسن السير والسلوك.

كما قضت المحكمة ببراءتهما من تهمة عدم الإفصاح عن مبلغ مالي قدره 26,705 دولارات أثناء دخولهما الكويت، وفقاً لـ«الراي».

دفاع المتهمين

وخلال التحقيقات، أنكر المتهمان الاتهامات المنسوبة إليهما، مؤكدين أن المواد المضبوطة كانت أدوية موصوفة طبياً لعلاج الأعصاب، جرى صرفها لهما خلال وجودهما خارج البلاد. كما أوضحا أن المبلغ المالي المضبوط يمثل أرباحاً تحصّلا عليها من أحد الكازينوهات خارج الكويت.

قضية أثارت الجدل

القضية أثارت جدلاً واسعاً نظراً لارتباطها بشخصية معروفة على منصات التواصل، قبل أن تنتهي بحكم يجمع بين الإدانة مع وقف التنفيذ، والبراءة في الشق المالي، ليُسدل الستار قانونياً على واحدة من أكثر القضايا متابعة خلال الفترة الأخيرة في الكويت.