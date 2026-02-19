وصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة السورية دمشق. وأكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، أنه بحث مع وفد من صندوق النقد الدولي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بعد استئناف التواصل الرسمي عقب انقطاع استمر لعدة سنوات، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.



جذب الاستثمارات



وأوضحت هيئة الاستثمار أن الاجتماع تناول أهمية الزيارات الدورية لبعثات الصندوق، ودورها في تطوير السياسات المالية والنقدية، إلى جانب الاستفادة من برامج المساعدة الفنية ولا سيما في مجالات الإدارة المالية العامة والأنظمة الإحصائية.



وجرى التأكيد على الدور المحوري لهيئة الاستثمار في تنفيذ قانون الاستثمار لعام 2025، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.



وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي في سورية.