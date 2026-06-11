تحتفي لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها في العام 2006، من خلال تنظيم «لقاء شركاء البنوك السعودية - أثر 20 عاماً»، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026.

ويهدف اللقاء إلى تعظيم أثر الشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع تجاه رفع الوعي المالي بين أفراد المجتمع، وتمكينهم من حقوقهم وواجباتهم المالية، وحمايتهم من أساليب الاحتيال، وإثراء مفاهيم الادخار والتخطيط المالي لديهم، إضافة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية السعودية 2030.

ويستضيف اللقاء نخبة من ممثلي البنوك السعودية والشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والإعلاميين، وذلك في تجمّع يعكس عمق الشراكة وتكامل الأدوار على مدى عقدين.

وتواصل اللجنة في ذكرى العشرين عاماً تحقيق مستهدفاتها الطموحة نحو مجتمع واعٍ وجيل مسؤول، من خلال تصميم الرسائل التوعوية المناسبة لمختلف فئات المجتمع، واستدامة الأثر في علاقة الفرد بالمنظومة المالية.