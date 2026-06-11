علمت «عكاظ» أن الجهات الحكومية تعتزم خلال الفترة القادمة توجيه الجهات التابعة لها في القطاعين الخاص وغير الربحي إلى تكثيف إقامة المؤتمرات والمنتديات والملتقيات وورش العمل والفعاليات المختلفة داخل المملكة، والاستفادة من المنتجعات والفنادق والمنشآت السياحية المحلية لاستضافة تلك الأنشطة.

ويأتي هذا التوجّه في إطار تعزيز الحركة السياحية ودعم الوجهات المحلية، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال وتنشيط الاقتصاد السياحي في مختلف المناطق.

مقترح لاستضافة منتديات الاستثمار السنوية

وبحسب المعلومات، فإن هذه الخطوة جاءت عقب مقترح تقدّم به وزير السياحة، دعا فيه إلى استضافة منتديات الاستثمار السنوية في المنتجعات السياحية بالمملكة، بما يعزز من حضور الوجهات المحلية كمراكز لاستضافة الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى.

362 فعالية خلال الربع الأول

وشهد الربع الأول من العام الحالي نشاطاً ملحوظاً في قطاع الفعاليات، إذ جرى تنظيم 362 فعالية في مختلف مناطق المملكة، تنوعت بين المعارض التجارية، والمنتديات، والمؤتمرات، والملتقيات، والندوات، والمعارض التعريفية بالمنتجات، إضافة إلى معارض السلع الاستهلاكية.

ويُتوقع أن يسهم التوسع في استضافة الفعاليات داخل المنتجعات والفنادق السياحية في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة لسياحة الأعمال والمؤتمرات، بالتزامن مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي ضمن مستهدفات رؤية 2030.