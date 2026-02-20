أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيصدر توجيهات عاجلة لجميع الوكالات الاتحادية لبدء نشر الملفات الحكومية المتعلقة بـالأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية، في خطوة وصفها بأنها «مهمة ومثيرة للاهتمام للغاية».

وأشار ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه سيكلّف وزير الدفاع بيت هيغسيث ووكالات أخرى بالإشراف على نشر المعلومات، في وقت أثار فيه جدلاً واسعاً حول التصريحات السابقة للرئيس السابق باراك أوباما حول الكائنات الفضائية، متهمًا إياه بالكشف عن معلومات حساسة علناً بطريقة غير مناسبة.

وقال ترمب أثناء توجهه إلى جورجيا: «لقد أخرجها من نطاق المعلومات السرية، لم يكن يفترض به أن يفعل ذلك».

من جهته، أوضح أوباما (بعد حديثه في مقابلة سابقة) أن الكائنات الفضائية حقيقية نظريًا بالنظر لاتساع الكون، لكنه نفى وجودها في منشأة المنطقة 51 أو أي مختبرات سرية، مؤكداً أن احتمالات زيارتها للأرض ضئيلة جدًا بسبب المسافات الشاسعة.

وفي ظل هذه التصريحات، حذر العلماء من التسرع في تفسير أي ظواهر غامضة، مشيرين إلى أن معظم مشاهدات الصحون الطائرة تم تفسيرها سابقاً بشكل خاطئ، وأن البنتاغون لم يعثر على أي دليل على تقنيات خارج كوكب الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومع هذا الإعلان، يترقب العالم بحذر ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستكشف ملفات قد تهزّ معتقدات البشرية حول الحياة خارج كوكب الأرض، وما إذا كانت المنطقة 51 ستعود إلى صدارة النقاشات العالمية مرة أخرى.