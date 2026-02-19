في واقعة مثيرة، تعرض وزير مصري سابق، إلى عملية نصب واحتيال إلكتروني ناجحة، حيث تمكن متهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه البنكي الشخصي عبر عملية احتيال هاتفي مدروسة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة المصري السابق عبدالمنعم عمارة، ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، متهمًا شخصًا بانتحال صفة موظف خدمة عملاء في أحد البنوك الشهيرة، حيث أوهم المتهم عمارة بضرورة «تحديث بياناته المصرفية» بشكل عاجل لتجنب تجميد الحساب، ما دفع الوزير إلى الاستجابة الفورية وتقديم شفرات الدخول والمعلومات اللازمة، ليتمكن المحتال من الوصول إلى الحساب وسرقة الأموال.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم له سجل جنائي سابق في وقائع نصب مماثلة، وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليه بعد جهود مكثفة لتعقب الجاني، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي الواقعة ضمن الارتفاع الملحوظ في جرائم الاحتيال الإلكتروني في مصر، التي غالبًا ما تستغل الثقة في المؤسسات المصرفية وتستهدف أشخاصًا بارزين أو عاديين عبر مكالمات هاتفية أو رسائل مزيفة.