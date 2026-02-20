رصدت وزارة الصحة تداول معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول، وذلك على خلفية انتشار مقطع متداول يتناول هذه الأدوية، وما قد يترتب عليه من توقف بعض المرضى عن تناول علاجهم دون استشارة الطبيب المعالج، الأمر الذي قد يعرّضهم لمخاطر صحية مباشرة.

وأكدت أن أدوية خفض الكوليسترول، ومنها الستاتين، تُعد أدوية آمنة ومعتمدة دوليًا ومحليًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتُستخدم للوقاية من أمراض القلب والجلطات والحد من مضاعفاتها، مشددةً على أن أي قرار علاجي يجب أن يتم تحت إشراف طبي متخصص، كما أن استخدام العلاج دون استشارة الطبيب قد يعرّض المرضى لمخاطر صحية.

وبيّنت الوزارة أنه جرى استدعاء الطبيب الذي ظهر بالمحتوى المغلوط، للاستماع إلى أقواله حيال ما تم تداوله، مضيفةً أنها بدأت باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل من يثبت نشره معلومات طبية مضللة أو مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحية؛ حفاظًا على الصحة العامة.

ودعت «الصحة» المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الطبية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف المعلومات غير الدقيقة، مهيبةً بالوسائل الإعلامية تحري الدقة عند تناول الموضوعات الصحية، ومؤكدة ضرورة التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة وتجنّب التصريحات غير الموثوقة، حفاظًا على سلامة المجتمع وتعزيزًا للوعي الصحي.