تعرضت الفنانة المصرية ماجدة زكي لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وخضعت لفحص طبي شامل قبل أن تجرى لها عملية تركيب دعامة في القلب لضمان استقرار حالتها الصحية.

وأكد شقيقها الفنان أشرف زكي لـ«عكاظ» نجاح عملية تركيب الدعامة لماجدة، مشيراً إلى أن حالتها الصحية مستقرة، متوقعاً خروجها من المستشفى اليوم بعد التأكد من استقرار صحتها، مطالباً الجمهور بالدعاء لها بالسلامة والشفاء العاجل.

رأس الأفعى

عادت ماجدة زكي إلى الدراما المصرية هذا العام من خلال مشاركتها في المسلسل الرمضاني «رأس الأفعى»، الذي تناول بطولات الأمن الوطني ضد الإرهاب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، ويضم في بطولته أمير كرارة، ماجدة زكي، شريف منير، كارولين عزمي، أحمد غزي، عمر محمد رياض، وآخرين، والعمل تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.