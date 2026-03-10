صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج.
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق الخرج
10 مارس 2026 - 09:57 | آخر تحديث 10 مارس 2026 - 09:57
"عكاظ" (الخرج)
The official spokesman for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that a drone was intercepted and destroyed east of Al-Kharj Governorate.