أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، تخصيص ميزانية خاصة للإنفاق على الحرب مع إيران.



وأوضح نتنياهو إن إسرائيل سيكون لديها «ميزانية خاصة» لتخصيص عشرات المليارات من الشيكل للإنفاق الدفاعي لتمويل الحرب على إيران، فيما ذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً الآن للموافقة على ميزانية الحرب.



وأفادت وكالة «بلومبيرغ» أن حكومة نتنياهو تعتزم زيادة الميزانية بمقدار 13 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران.



بدوره، رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تقديم جدول زمني لانتهاء الحرب مع إيران، مؤكداً في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية «أنهم بحاجة إلى أخذ نفس عميق لكي يصلون إلى النتيجة النهائية».



وقال هرتسوغ: «الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تغيّر شكل الشرق الأوسط برمته»، معتبراً أن ‌الضربات على مواقع النفط الإيرانية وسيلة لسلب أموال «آلة الحرب» في ‌طهران، على حد زعمه.



واتهم الرئيس الإسرائيلي الإيرانيين بنشر الفوضى والإرهاب في جميع أنحاء ⁠المنطقة والعالم، مؤكداً أن القضاء على التهديد الإيراني «سيمكن النظام ‌بأكمله في المنطقة من التنفس مرة أخرى فجأة والتطور أكثر وهذا أمر رائع».



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال في ⁠وقت سابق ‌إن إسرائيل لا تخطط لحرب لا نهاية ⁠لها، وتُجري مشاورات مع الولايات المتحدة حول موعد ⁠إنهائها.



بالمقابل، تتهم إيران إسرائيل بقتل 4 من دبلوماسييها في السفارة الإيرانية ببيروت. ونقلت وسائل ‌إعلام إيرانية عن سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قوله إن هجوماً إسرائيلياً قتل ‌4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان (الأحد).