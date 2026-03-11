بعد دقائق من تحذيره إيران من الإقدام على زراعة الألغام في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدمير الولايات المتحدة 10 أهداف بحرية مخصّصة لزرع الألغام.



وكتب ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «خلال الساعات القليلة الماضية استهدفنا ودمرنا بالكامل 10 قوارب وسفن غير نشطة مخصّصة لزرع الألغام، وهناك المزيد في الطريق».



وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لزرع ألغام في مضيق هرمز، مضيفاً: «نستخدم التكنولوجيا نفسها وقدرات الصواريخ التي استُخدمت ضد مهربي المخدرات للقضاء بشكل دائم على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز». وأشار إلى أنه سيتم التعامل معها بسرعة وبقوة شديدة.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن القوات تعمل على إضعاف قدرة النظام الإيراني على إظهار القوة في البحر ومضايقة حركة الملاحة الدولية.



وكان ترمب قد هدد إيران بعواقب لا مثيل لها إذا زرعت ألغاماً في مضيق هرمز الإستراتيجي.



وكتب ترمب على حسابه في «تروث سوشيال»: «إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز -وليس لدينا أي تقارير تفيد بأنها فعلت ذلك- فإننا نريد إزالتها فوراً»، مشدداً بالقول: «إذا وُضعت ألغام لأي سبب ولم يتم نزعها على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون بمستوى لم يُشهد من قبل». وأضاف: «أما إذا قامت، من جهة أخرى، بإزالة ما قد يكون قد وُضع، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح».



وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن المخابرات الأمريكية رصدت تحركات إيرانية لتلغيم مضيق هرمز الإستراتيجي.