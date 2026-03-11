أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مبادرة إستراتيجية مصرية لتشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي، مؤكداً أن مصر لن تقبل بفرض أي ترتيبات إقليمية من أطراف خارجية، انطلاقاً من إيمانها بأن أمن الأشقاء جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.



وأكد وزير الخارجية المصري، خلال اجتماع الحكومة المصرية، أن الأزمة الإيرانية الراهنة التي ألقت بظلالها على المنطقة قاتمة وتسببت في ارتباك حركة التجارة واضطراب الإمدادات، خصوصاً بعد استهداف منشآت نفطية أدى لارتفاع المحروقات عالمياً.



وحذر عبدالعاطي من أن اتساع رقعة الصراع يهدد بانزلاق المنطقة نحو حرب شاملة وفوضى عارمة لا بديل عن مواجهتها بالحلول الدبلوماسية والحوار، موضحاً أن القاهرة تواصل اتصالاتها المكثفة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن وتجنب تبعاتها الكارثية.



ولفت إلى أن التداعيات السلبية لهذه الأزمة لم تتوقف عند حدود المنطقة، بل امتدت لتشمل العديد من الدول الصديقة والشقيقة.



وكان عبدالعاطي قد أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الإماراتي والتركي، وأدان استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع أبوظبي.



وأكد وزير الخارجية المصري لنظيره التركي هاكان فيدان، إدانة مصر لأي انتهاكات تطال السيادة التركية، مشدداً على رفض المساس بوحدة وسلامة أراضي الدول، مجدداً التأكيد على ضرورة خفض التصعيد كسبيل وحيد لحفظ السلم الإقليمي.