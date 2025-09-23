طائرات مسيّرة غامضة تشل مطارات الدنمارك والنرويج

عاشت مطارات أوروبية ساعات عصيبة، مساء أمس (الإثنين)، بعدما رُصدت تحركات لطائرات مسيرة مجهولة الهوية في أجواء كل من الدنمارك والنرويج. هذا التطور الخطير دفع السلطات إلى إغلاق مطاري كوبنهاغن وأوسلو الرئيسيين نحو أربع ساعات، وسط حالة استنفار أمني واسع.

هوية غامضة

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، لم تكشف السلطات الجهة التي أطلقت هذه الطائرات، تاركة الباب مفتوحاً أمام تكهنات متضاربة: هل هي مجرد مغامرات فردية من هواة، أم عمليات استخباراتية منظمة؟ في المقابل، نفى الكرملين أي علاقة لموسكو بالحادثة، رغم أن الاتهامات غير المباشرة وُجّهت إلى روسيا باعتبارها المتهمة التقليدية في مثل هذه القضايا.

قلق متصاعد

دخل الجيش الأوروبي ووكالات الطيران المدني في حالة تأهب قصوى، خصوصاً مع تزايد المخاوف من أن تكون هذه الانتهاكات جزءاً من استراتيجية روسية لامتحان جاهزية الدفاعات الغربية. وحذّرت مصادر مطلعة من أن مثل هذه الاختراقات الجوية، حتى وإن لم تؤدِّ إلى هجوم مباشر، كفيلة بإرباك حركة الملاحة الجوية وتعطيل آلاف المسافرين.

تداعيات محتملة

ويرى خبراء في شؤون الأمن الجوي أن الحادثة قد تدفع دول حلف الناتو إلى تشديد إجراءات الرقابة على أجوائها وتطوير أنظمة الدفاع ضد الطائرات دون طيار. كما يُتوقع أن تتحول القضية إلى محور نقاش ساخن في الاجتماعات الأوروبية المقبلة، خصوصاً مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر بين الغرب وروسيا.