توفي رجل الأعمال البريطاني كوينتين غريفيثس، الشريك المؤسس لمتجر الأزياء الإلكتروني ASOS، بعد سقوطه من مبنى سكني في مدينة باتايا الساحلية بتايلند.

سقوط من شرفة مبنى

وأفادت الشرطة التايلندية بأن غريفيثس، البالغ من العمر 58 عامًا، سقط من الطابق السابع عشر في بناية سكنية مكوّنة من 18 طابقًا. ووفقًا للتحقيقات الأولية، ترجّح السلطات فرضية الانتحار، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على شبهة جنائية، كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة عدم دخول أي شخص إلى شقته، حيث كان يعيش بمفرده. كما تم نقل الجثمان لإجراء تشريح طبي لتحديد ملابسات الوفاة بشكل نهائي.

خلافات زوجية

ونقلت الشرطة عن صديق تايلندي لغريفيثس قوله إنه كان يعاني قلقًا بشأن دعاوى قضائية رفعتها زوجته السابقة، وهي مواطنة تايلندية. وأضافت أن مستندات تتعلق بهذه القضايا عُثر عليها داخل شقته.

مسيرة مهنية بارزة

حمل غريفيثس جواز سفر بريطانيًا، وشارك في تأسيس شركة ASOS في لندن عام 2000، إلى جانب نيك روبرتسون (حفيد حفيد مؤسس شركة الأزياء الرجالية أوستن ريد)، وأُطلقت الشركة في بدايتها تحت اسم «As Seen on Screen» قبل أن تعتمد اختصار «ASOS» رسميًا عام 2002.

وأُدرجت الشركة في سوق الاستثمار البديل بلندن عام 2001، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكبر شركات بيع الأزياء عبر الإنترنت في العالم، وارتدت تصاميمها شخصيات بارزة مثل ريهانا وميشيل أوباما.

وغادر غريفيثس الشركة عام 2005، لكنه ظل مساهمًا رئيسيًا فيها لنحو عقد إضافي.

مشاريع لاحقة

وبعد مغادرته ASOS، انخرط غريفيثس في عدد من المشاريع الجديدة، من بينها المشاركة في تأسيس متجر الأثاث الإلكتروني Achica، ومتجر الأزياء الموسيقية EBTM، إضافة إلى موقع متخصص في الملابس الأخلاقية، إلا أن بعض هذه المشاريع واجهت صعوبات ودخلت في إجراءات إفلاس.

من جهته، أكد مكتب الخارجية البريطاني أنه يقدم الدعم لأسرة مواطن بريطاني توفي في تايلند، مشيرًا إلى تواصله مع السلطات المحلية لمتابعة القضية.

ويُعد غريفيثس من رواد التجارة الإلكترونية في بريطانيا، وأسهم في بناء واحدة من أبرز منصات الموضة الرقمية عالميًا، قبل أن تنتهي مسيرته بوفاة مأساوية في ظروف لا تزال قيد الاستكمال من قبل السلطات المختصة.