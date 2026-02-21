أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل «فخر الدلتا»، المعروض حاليًا على عدد من القنوات الفضائية، بيانًا رسميًا أعلنت فيه حذف اسم مؤلف العمل من التتر مؤقتًا، إثر مواجهته اتهامات بالتحرش من عدة نساء.

بدأت الأزمة بعد نشر إحدى الفتيات منشورًا على فيسبوك، كشفت فيه أنها كانت تعمل في إحدى الشركات بمنطقة غاردنستي، وأن مؤلف المسلسل حاول الاعتداء عليها بمحاولة تقبيلها قسرًا. وسرعان ما تبعتها شهادات نساء أخريات، أكدن تعرضهن للتحرش من نفس الشخص.

مع عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، أكدت الشركة في بيانها:

«تود أسرة المسلسل توضيح أنها اطلعت على المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أحد أعضاء فريق الكتابة، ونؤكد أننا نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد. وبناءً عليه، تقرر إزالة اسم المؤلف من تتر العمل مؤقتًا إلى حين التحقق من صحة ما يُتداول واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.»

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على احترام حقوق الجميع: «أسرة العمل تحرص على أن ينال كل ذي حق حقه، في إطار من العدالة والشفافية.»

يشار إلى أن مسلسل «فخر الدلتا» يتكون من 30 حلقة، ويشارك في ماراثون رمضان الحالي، ويعرض عبر عدة قنوات فضائية ومنصات إلكترونية. العمل من بطولة الفنان الشاب أحمد رمزي في أول بطولة مطلقة له، إلى جانب كمال أبو رية، أحمد صيام، انتصار، وخالد زكي، وإخراج هادي بسيوني.