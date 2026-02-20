في حادثة مرعبة، شهدت قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مساء الخميس، واقعة اعتداء مسلح مروعة أثارت موجة من الغضب والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض أب ونجله الصغير (5 سنوات) لهجوم بالأعيرة النارية والسلاح الأبيض أثناء عودتهما من أداء صلاة التراويح.

وثّق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لحظات الاعتداء، حيث يظهر شخصان – أحدهما يحمل بندقية خرطوش والآخر سلاحًا أبيض – يهاجمان الأب «أحمد مرسي أحمد» وابنه «محمد» في أحد شوارع القرية، وحاول الأب بيأس حماية نجله بجسده وسط صرخات الطفل الذي أصابه الرعب الشديد، قبل أن يفر المعتدون هاربين من المكان.

وأصيب الأب بطلقات خرطوش متفرقة في أنحاء الجسم، بينما أصيب الطفل بطلق ناري في القدم، بالإضافة إلى جروح متفرقة لكليهما، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج الطارئ، حيث أكد شقيق المجني عليه أن الطفل بحاجة ماسة إلى جراحة عاجلة لاستخراج الشظايا وعلاج الإصابات.

وأوضح شقيق الضحية في تصريحات صحفية أن المتهمين مجهولون حتى الآن، وأنهم من «العناصر الإجرامية» التي تستخدم أسماء مستعارة، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ أثناء عودة شقيقه وابنه من المسجد بعد صلاة التراويح، وأنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هؤلاء جرائم مشابهة.

بدورها، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فحص الفيديو المتداول وجمع الأدلة، وتحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى، مع تشكيل فريق بحث لضبط الجناة الهاربين، فيما أثارت الواقعة استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن الأب وأسرته يتمتعون بسمعة طيبة، وطالبوا بسرعة القبض على المتهمين وتطبيق أقصى العقوبات.