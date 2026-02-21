أُصيب 3 من أفراد الشرطة، إثر انفجار طرد مشبوه داخل كلية الدرك العليا في بوينس أيرس، وفق ما أعلنت وزارة الأمن القومي الأرجنتينية.

إصابات وحروق

ونُقل عنصران إلى المستشفى بعد تعرضهما لحروق جراء الانفجار، بينما تلقى العنصر الثالث العلاج في موقع الحادثة.

طرد مؤجل

بحسب بيان رسمي، كان العناصر يتعاملون مع طرد وصل قبل أشهر وظل مخزّنًا داخل المنشأة. وعند فتحه، دوّى الانفجار بشكل مفاجئ.

مقر الحكومة

المبنى الذي شهد الحادثة يقع على بُعد نحو 800 متر فقط من مقر الحكومة، ما ضاعف من حساسية الموقف الأمني.

طوق أمني

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة، وأخلت عدة مبانٍ سكنية في المربع ذاته، فيما انتشرت وحدة تفكيك المتفجرات في المكان تحسبًا لأي تهديد إضافي.

الهدف المحتمل

وذكرت صحيفة «لا ناسيون» أن الطرد كان موجّهًا إلى مدير سابق للكلية، وهو من بين المصابين في الحادثة.

