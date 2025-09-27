أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، اليوم (السبت)، أن التهديد الناجم عن الطائرات المُسيرة «مرتفع»، مؤكداً أن ألمانيا ستتخذ تدابير دفاعية لحماية أمنها.

تأهب أوروبي

ويأتي هذا التصريح في أعقاب حالة التأهب القصوى في أوروبا بعد حوادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء في الدنمارك، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران في عدة مناطق خلال الأسبوع الماضي.

كما يجري التحقيق في مشاهدات مشابهة للطائرات المسيرة في ألمانيا.

وأوضح دوبريندت، خلال مؤتمر صحفي في برلين، أن التهديد المرتبط بالطائرات المسيرة يُعتبر «عالي المستوى»، مشيراً إلى أنه تهديد عام ولكنه ملموس في حالات محددة.

تعديل قانون أمن الطيران

ومن بين التدابير المتوقعة، تخطط ألمانيا لتعديل قانون أمن الطيران للسماح للقوات المسلحة بالتدخل، بما قد يشمل إسقاط الطائرات المسيرة.

وأضاف: «الهدف هو ضمان الحماية للبنية التحتية الحيوية والتجمعات الكبيرة للأفراد».

جدار طائرات دون طيار

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعت إلى بناء «جدار طائرات دون طيار» لمواجهة الغارات الروسية.

وتُعد حوادث اختراق الطائرات المسيرة جزءاً من موجة أوسع من الانتهاكات الجوية في أوروبا، ما يؤدي إلى تأخير عشرات الآلاف من الركاب.