في واقعة فوضوية، تحوّل حفل زفاف بمدينة بودغايا في ولاية بيهار الهندية إلى مشهد أشبه بفيلم أكشن منخفض الميزانية، بعدما أدى نفاد حلوى «الرسغولا» الشهيرة إلى اندلاع شجار عنيف بين أسرتَي العروس والعريس، وانهيار الاحتفال بالكامل.

ووفقاً لمصادر إعلامية هندية، وقعت الحادثة يوم 29 نوفمبر داخل أحد الفنادق في منطقة باكراور، حيث أظهرت كاميرات المراقبة لحظات الفوضى، فيما تبادل الضيوف الضرب وألقوا الكراسي البلاستيكية في القاعة، محولين الاحتفال إلى ساحة اقتتال خلال دقائق معدودة.

وأفادت التقارير بأن الشجار اندلع عند توجه الحاضرين إلى مائدة العشاء بعد اكتشاف نفاد الحلوى، ما أثار غضب الضيوف بشكل فوري، فيما ظهر أكثر من 20 شخصاً يُعتقد أنهم من جهة العريس وهم يقلبون الكراسي ويعبثون بالمستلزمات، بينما فرّ بعض الضيوف طلباً للأمان.

وذكرت المصادر أن العروسين لم يتمكنا من التوجه إلى «المانداب» لإتمام الطقوس التقليدية، مما أدى إلى إلغاء الزفاف نهائياً. واتهمت والدة العريس بعض أفراد أسرة العروس بالاستيلاء على مجوهرات كانت مخصصة كهدية أثناء الفوضى، فيما أكدت شرطة بودغايا أنها تحقق مع الطرفين لمعرفة ملابسات الحادثة بدقة.